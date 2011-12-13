Азарова запитали, коли кінець газовим переговорам: - «О, якби я знав...»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ припускає, що держбюджет на 2012 рік може бути прийнято з розрахунку ціни на газ 400 доларів, але не виключає її перегляду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу після відвідання ДП «Укрметртестстандарт».

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи будуть завершені до кінця поточного року переговори з Російською Федерацією щодо перегляду ціни на газ, М.АЗАРОВ сказав: «О, якби я знав...».

Водночас він відзначив, що вже другий день тривають переговори міністра палива і вугільної промисловості Юрія БОЙКА з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ щодо перегляду ціни на газ.

«Так, дійсно, нам вже з бюджетом зволікати не можна. Наступний тиждень - останній сесійний, нам треба приймати бюджет, тому що від ухвалення державного бюджету залежить ухвалення всіх обласних, районних, міських бюджетів. І тому нам треба його своєчасно, до нового року, прийняти», - сказав М.АЗАРОВ.

Також глава уряду підкреслив, що держбюджет має бути насамперед реалістичним і непопулістським. «Тому бюджет, перш за все, повинен бути реалістичним, а це означає: якщо нам доведеться платити 400 доларів за газ, отже, ми платитимемо. У нас немає іншого виходу. А це означає, що ми маємо всі абсолютно розрахунки закласти на той реалістичний варіант, який може бути», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас прем`єр-міністр відзначив, що у разі, якщо вдасться домовитися з РФ щодо перегляду ціни на газ, «отже, Міністерство фінансів разом з Міністерством економіки переглянуть всі показники, і мінятимемо тоді бюджет».

Як повідомляли ЗМІ, у понеділок, 12 грудня, глава «Газпрому» О.МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» до кінця року угоду щодо газу не підпишуть.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 жовтня прийняла у першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

За словами голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, розгляд проекту бюджету у другому читанні планувався 8 грудня, проте його було відкладено через незавершення газових переговорів з Росією.