Томенко хоче знати, чим забезпечені передвиборчі обіцянки

Член БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає що всі суб’єктів виборчого процесу мають розповісти, за рахунок яких коштів вони мають намір виконувати свої соціальні обіцянки після виборів.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Як тільки всі суб’єкти виборчого процесу будуть зареєстровані, потрібно почати спільну серйозну дискусію стосовного того, які соціальні проекти і в який спосіб будуть виконані”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, проаналізувавши соціальні програми усіх суб’єктів виборчої кампанії, можна зробити висновок, що вони підтримують соціальні ініціативи БЮТ зразка 2005 року. Зокрема, за його словами, це стосується ініціативи Партії регіонів щодо збільшення допомоги при народженні дитини. М.ТОМЕНКО нагадав, що БЮТ ще до виборів зареєстрував законопроект щодо цього питання, однак підтримки з боку коаліції він не знайшов. При цьому під час виборів, наголосив М.ТОМЕНКО, ці “ідея стала дуже модною та інтелектуальною”. Він нагадав, що після оголошення проведення виборів Партія регіонів пропонує за народження другої дитини виплачувати – 25 тис. грн., за третьої – 50 тис. грн. “Але треба бути послідовними і чесними по відношенню до наших громадян”, - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, питання щодо допомоги при народженні дитини регулюється Законом “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, який передбачає, що допомога при народжені дитини має становити 22,6 розмірів прожиткового мінімуму. Якщо виконувати цей закон, за словами М.ТОМЕНКА, то сьогодні з 1 квітня на дитину потрібно виплачувати майже на 2 тис.грн. більше ніж є сьогодні. “Для нас важливо переконати уряд ЯНУКОВИЧА виконувати те, що сьогодні є”, - сказав він.

Пори цьому М.ТОМЕНКО наголосив, що всіма політичними силами підтримується сьогодні ідея щодо необхідності підвищення заробітної плати та пенсії, хоча ще під час формування бюджету на поточний рік пропозиції БЮТ з цього питання були відхилені. М.ТОМЕНКО зазначив, що за підрахунками експертів вартість соціальних обіцянок Партії регіонів становить 60 млрд.грн.

“Один з парадоксів уряду ЯНУКОВИЧА полягає в тому, що до виборів в бюджеті не було жодної копійки на реалізацію соціальних програм і соціальних пільг. То де ж через місяці знайдуться 60 млрд.грн.?”, - запитав він.