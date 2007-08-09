Шуфрич каже, що можна просто натиснути - і ніяких виборів

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ переконаний, що для скасування депутатської недоторканності не потрібно проводити дострокові вибори, оскільки це рішення парламент може ухвалити у будь-який момент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ сказав під час відвідання Волині.

«Для того, щоб зняти депутатську недоторканність, не треба проводити ніяких виборів – чергових чи позачергових», - сказав він.

Н.ШУФРИЧ зазначив, що на кожній сесії можуть бути проголосовані відповідні зміни, але ВР V скликання не голосувала за відміну депутатської недоторканності і має на це право.

Він переконаний, що сьогодні у будь-яку хвилину можна прийняти таке рішення, оскільки відповідний законопроект пройшов усі експертні оцінки Конституційного суду України.

«Запрошую всіх депутатів, хто про це говорить, у зал ВР… сісти і натиснути за зняття депутатської недоторканості 300 голосів», - сказав Н.ШУФРИЧ, зазначивши, що після цього можна «не словом, а ділом», з відчуттям виконаного громадянського або політичного обов’язку йти до людей.

На його переконання, сьогодні з приводу депутатської недоторканності проводиться «черговий обман людей». «Якраз ті, хто зараз вимагає зняття депутатської недоторканості, за неї не голосували. І В’ячеслав КИРИЛЕНКО, який показував розписку, що він знімає з себе депутатську недоторканність, сам не голосував за цей проект 18 січня 2001 року», - запевнив Н.ШУФРИЧ. Він зазначив, що особисто голосував за скасування депутатської недоторканності 18 січня 2001 року та голосував за скасування недоторканності депутатів місцевих органів влади.