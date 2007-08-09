Москаль хоче розробляти закони як зброю

Колишній заступник голови СБУ Геннадій МОСКАЛЬ має намір очолити у новому парламенті комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я себе бачу в комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю», - сказав він, додавши при цьому, що необхідно цьому комітетові розробляти закони, які б стали зброєю в руках правоохоронних органів у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Він наголосив, що на сьогодні в Україні немає дієвого закону щодо боротьби з корупцією, а прийнятий у 1995 році себе не виправдав.

Відповідаючи на одне з запитань, що стосувалося професіоналізму колишнього міністра МВС України Юрія ЛУЦЕНКО і професіоналізму його попередника Юрія Кравченка, Г.МОСКАЛЬ сказав, «Кравченко був професіоналом, ЛУЦЕНКО прийшов в МВС не професіоналом, а вийшов з відти професіоналом. Це я можу сказати з повною відповідальністю».

Даючи відповідь на одне з уточнюючих запитань Г.МОСКАЛЬ додав, що всі обвинувачення, які лунали і зараз продовжують лунати на адресу начебто зловживань Ю.ЛУЦЕНКОМ під час його керівництва в МВС є надуманими.

«Це зведення політичних рахунків», - підкреслив Г.МОСКАЛЬ.