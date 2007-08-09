Чому Цушко, Рудьковський і Шуфрич мають піти у відставку

Колишній заступник голови СБУ, екс-заступник міністра внутрішніх справ, а нині кандидат у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що міністри внутрішніх справ Василь ЦУШКО, транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ та міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ повинні піти у відставку, тому що скомпрометували себе на цих посадах.

Про це Г.МОСКАЛЬ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Г.МОСКАЛЯ, він не хотів би зупинятися лише на техногенних катастрофах, які останнім часом виникають в Україні, а хотів би звернути увагу на окремі дії вказаних осіб.

Говорячи про Н.ШУФРИЧА, Г.МОСКАЛЬ зазначив, що блок НУ-НС звернувся до прокурора Черкаської області з вимогою «все-таки порушити» кримінальну справу за актом підкупу Н.ШУФРИЧЕМ виборців під час виборчої кампанії 2002 року. (7 червня 2005 року прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу за фактом підкупу виборців на довиборах у 2002 році народного депутата в окрузі №201. За результатами цих довиборів Н.ШУФРИЧ став народним депутатом – УНІАН).

Г.МОСКАЛЬ також заявив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ на посаді міністра транспорту та зв’язку особисто давав вказівки керівництву “Криворіжсталі” та Одеського морського порту, щоб ці підприємства за демпінговими цінами продавали продукцію фірмам, які знаходяться в офшорних зонах, і відношення до яких має брат М.РУДЬКОВСЬКОГО Сергій. При цьому Г.МОСКАЛЬ пояснив, що поліція Мюнхену з цього приводу зверталася до Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, однак, за наявною у нього інформацією, будь-яких відповідних заходів не було вжито.

Крім того, Г.МОСКАЛЬ заявив, що за період керівництва МВС Василем ЦУШКОМ в Україні збільшилась кількість як загальних злочинів, так і кількість тяжких і особливо тяжких злочинів, а також кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

За словами Г.МОСКАЛЯ, МВС сьогодні певною мірою спотворює інформацію про стан злочинності в країні.

Г.МОСКАЛЬ вважає, що В.ЦУШКО фактично самоусунувся від виконання обов’язків міністра внутрішніх справ, а заяви окремих політиків від коаліції про те, що начебто В.ЦУШКА отруїли, не підкріплені жодними фактичними доказами.

«За те, що він (ЦУШКО – УНІАН) керує міністерством з ліжка, його прозвали лежачим поліцейським», - сказав Г.МОСКАЛЬ, додавши, що нинішні проблеми МВС полягають у відсутності якісної законодавчої бази та професійного керівництва.

При цьому Г.МОСКАЛЬ висловив переконання, що керувати вищевказаними міністерствами повинні професійно підготовлені люди. Натомість, замість них на посади керівників МНС, МВС та Мінтрансзв’язку були призначені «абсолютно непрофесійні люди, які, крім політичної тріскотні, нічого не робили», вважає Г.МОСКАЛЬ.