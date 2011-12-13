УГКЦ проголосила Івано-Франківську митрополію

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) у співслужінні Єпископату УГКЦ у кафедральному Соборі Святого Воскресіння в Івано-Франківську очолив Божественну Літургію з нагоди проголошення найбільшої в Західній Україні Івано-Франківської митрополії.

Як передає кореспондент УНІАН, Літургія, на якій були присутні керівники області, районів і міст, транслювалася на великий екран перед кафедральним собором, де зібралися тисячі віруючих. Під час молитви було зачитано Декрети проголошення Івано-Франківської Митрополії та здійснено Чин поставлення Митрополита, яким став Єпископ Івано-Франківський, Преосвященний Кир Володимир (ВІЙТИШИН). В Митрополію увійшли Івано-Франківська і Коломийсько-Чернівецькі єпархії УГКЦ. Митрополит матиме право скликати Митрополичий синод, але для того, щоб рішення цього Синоду були дійсними, вони потребують схвалення верховного архиєпископа.

Після Літургії Блаженніший Святослав також освятив новий горельєф на кафедральному соборі Єпископу Станіславівському Григорію Хомишину.

Довідка УНІАН. 29 листопада до рівня митрополії піднесено архієпархію у Львові, а 22 грудня проголосять митрополію у Тернополі.

Нова митрополія має велику кількість вірних. Тільки у самій Івано-Франківській єпархії є: 603 999 - вірних, 21 протопресвітеріат, 369 парафій, близько 450 священиків. У Коломийсько-Чернівецькій єпархії є: 239 тис. вірних, 20 протопресвітеріатів, 281 парафія, 236 священиків.

За словами Блаженнішого Святослава, створення нових митрополій є дуже важливим кроком у розвитку Церкви у напрямку до патріархату. «Сьогодні в Україні існує єдина Києво-Галицька митрополія з осередком у Києві.

Такою структурою наша митрополія віддзеркалює той стан Церкви, який у нас був за часів Київської Русі. Був єдиний митрополит, де-факто глава помісної Церкви, який мав, відповідно, владу над єпископами своєї території. Очевидно, що більше як за тисячу років наша Церква розвинулася, зокрема і в Україні. Сьогодні такий природний стан розвитку церковної структури потребує вдосконалення. Отож, для того щоб краще надати душпастирську опіку нашим вірним, рішенням Синоду Єпископів УГКЦ і з благословення Апостольської Столиці ми створили три нові митрополії», – наголосив глава УГКЦ.

Тепер в УГКЦ буде сім митрополій. Крім новостворених, ще однією митрополією УГКЦ в Україні є Києво-Галицька митрополія, яку очолює Блаженніший Святослав. До її складу входять Київська архиєпархія, Донецько-Харківський, Одесько-Кримський та Луцький екзархати. Крім того, до УГКЦ належать Перемишльсько-Варшавська митрополія у Польщі, Філадельфійська митрополія у США та Вінніпезька митрополія у Канаді.