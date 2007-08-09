Цілитель – Януковичу: головне не перестаратися

Прем`єр-міністр Віктор Янукович відпочиває на найрозкішнішій турбазі Алтая "Турсиб", яка розташована в сосновому бору на річці Катунь, в Чемальському районі республіки Алтай.

Адміністратор "Турсиба" підтвердила, що людина з таким ім`ям, дійсно відпочиває на цій турбазі.

"Алтай - це унікальна світова здравниця, місцеві лікувальні методики розроблялися і перевірялися століттями. Зокрема панти марала - це один з кращих засобів для зміцнення чоловічої сили, допомагає це і зрощенню кісткових тканин. Отже коліно прем`єру підлікувати вдасться", - розповів "Сєгодня" фахівець з нетрадиційної медицини, президент Академії безпечного розвитку людства Віталій Малюк.

"Напевно, до процедур Віктора Федоровича включені і екологічно чисті гірські трави, якими такий багатий Алтай. У будь-якому лікуванні головне - не перестаратися: від перезбудження нервової системи може трапитися гіпертонічний криз. Але, наскільки мені відомо, алтайські лікарі за цим дуже чітко стежать", - додав учений.