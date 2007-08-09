У ПР вважають, що Ющенко став в опозицію до народу

Партія регіонів стверджує, що “Початок виборчої кампанії в Україні показав, що певні політичні сили в оточенні Президента Віктора Ющенка мають намір в основу своїх «електоральних технологій» покласти цинічні маніпуляції та свідомий обман громадян України. Ще не почався термін, відведений для агітації, як деякі політики розгорнули агресивну кампанію відвертих фальсифікацій, брехні та бруду проти Коаліції національної єдності, Кабінету Міністрів України та Партії регіонів”.

”На жаль, - йдеться у заяві партії, яка оприлюднена на сайті ПР- Президент Віктор Ющенко, не став осторонь цієї ганебної практики своїх політичних соратників. Тим самим він черговий раз підкреслив свою нездатність стати «президентом ВСІЄЇ України».

”Президент, який озвучує сфальсифіковану інформацію, фактично цілеспрямовано відкидає досягнення політичних партій, які отримали перевагу на виборах до Верховної Ради та сформували чинний Уряд. Ми розцінюємо це не просто як виборчу технологію, а як спробу стати в опозицію до українського народу. І в першу чергу, в опозицію до тих мільйонів виборців, які підтримали Партію регіонів у березні 2006 року та підтвердять свій вибір 30 вересня 2007 року”, - стверджують у ПР.

”Як інакше можна сприймати критику главою держави соціально-економічного курсу Кабінету Міністрів України, сформованого Коаліцією національної єдності, на основі викривлених і недостовірних фактів та цифр? Хіба Президент не знає, що за 2003 рік економіка зросла на 9,6%, за 2004 рік – на 12,1%. Пригадаймо, за правління „помаранчевої” команди у 2005 році темп зростання ВВП впав до 2,7%. Разом з тим, починаючи вже з серпня 2006 року, забезпечується середній приріст внутрішнього валового продукту близько 8%. Уряд не просто «використав» ці „позитивні показники”, як сказав Президент Віктор Ющенко, а спрямував їх на покращення життя людей.

За І півріччя 2007 року номінальні доходи населення, порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшилися на 26,2%, а у червні – на 27,8%. Про яке сповільнення може йтися, якщо середньомісячна заробітна плата за І півріччя 2007 року зросла на 26,7%? (порівняно з аналогічним показником минулого року).

Що ж стосується тарифної політики у житлово-комунальній сфері, то саме Уряд Віктора Януковича зупинив необґрунтоване зростання цін на житлово-комунальні послуги.

Причиною зростання плати за гарячу воду та опалення на 123,2% за останній рік, про що заявив Президент, були саме рішення попереднього Уряду. Водночас, Уряд Віктора Януковича вжив усі можливі заходи для пом’якшення такого цінового удару на громадян.

Так, за підсумками 7 місяців 2007 року тарифи на житлово-комунальні послуги зросли лише на 3% проти 22,2% за аналогічний період 2006 року.

Урядом Віктора Януковича був знижений поріг для отримання житлових субсидій для населення. І як результат, суттєво розширилось коло їх отримувачів. Малозабезпеченим громадянам гарантована стабільність витрат на оплату послуг ЖКГ незалежно від зростання їх вартості.

Середня заробітна платня у червні зросла у середньому на 30%. І це далеко не межа.

Партія регіонів поставила реальні цілі та завдання. Кожне підвищення рівня зарплатні, пенсій та інших соціальних виплат ґрунтуються на чітких розрахунках та проекту закону про державний бюджет на 2008 рік. У цьому полягає фундаментальна відмінність Партії регіонів від її опонентів.

У той час, коли на біг-бордах „помаранчевих” лише казкові обіцянки, ми втілюємо в життя свою програму: підвищуємо якість життя кожного громадянина України вже сьогодні!

Партія регіонів взяла на себе зобов’язання дотримуватися найвищих стандартів у проведенні чистих, відкритих, прозорих, демократичних виборів. Так само чесно і відкрито ми здійснюємо нашу передвиборчу агітацію: розповідаємо про свої плани, про власні здобутки, про те, чого вдалося досягти професійному Уряду на чолі з Віктором Януковичем і про наше бачення майбутнього України. На жаль „помаранчеві” сили, як і раніше, не можуть діяти так само чесно та відповідально.

Нагадуємо всім учасникам виборчого процесу, що Закони України „Про вибори народних депутатів України", „Про телебачення і радіомовлення", „Про інформацію”, „Про рекламу” забороняють надавати виборцям недостовірну інформацію, використовувати засоби і технології, маніпулюючи свідомістю, забороняють використовувати на телебаченні і радіо прихованих вставок, які впливають на підсвідомість людини, забороняють поширювати інформацію, яка порушує законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, посягає на честь і гідність громадян України.

Однак, на жаль, це не завжди зупиняє наших опонентів. Вони дозволяють собі надто вільно поводитися з цифрами та фактами, маніпулюючи ними аж до повного викривлення істини.

Партія регіонів закликає всі партії та блоки, що беруть участь у процесі дострокових виборів, проводити свої передвиборні агітації виключно на засадах чесної змагальності.

Звертаємося до своїх колег та опонентів з політичною вимогою: не допускати у майбутньому «брудних» передвиборних технологій, «чорного піару», махінацій та шахрайства, незаконних методів та засобів агітації. Ми пропонуємо всім політичним силам долучитися до проведення «чистих» та демократичних дострокових виборів!

Наш народ зробить свій вибір на користь тієї політичної команди, яка справді працює для громадян України. Саме Партія регіонів будує майбутнє не на короткочасну перспективу, а виходячи з інтересів прийдешніх поколінь”.