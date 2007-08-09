ЦВК затвердила список кандидатів у народні депутати від ПСПУ
17:45, 09 серпня 2007Політика
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У списку - 330 осіб
Центральна виборча комісія затвердила список кандидатів у народні депутати від Прогресивної соціалістичної партії України.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.
ЦВК затвердила список кандидатів від ПСПУ у кількості 330 осіб. За таке рішення проголосували 11 членів ЦВК, 4 утрималось
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