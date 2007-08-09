ЦВК затвердила список кандидатів у народні депутати від ПСПУ

Центральна виборча комісія затвердила список кандидатів у народні депутати від Прогресивної соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.

ЦВК затвердила список кандидатів від ПСПУ у кількості 330 осіб. За таке рішення проголосували 11 членів ЦВК, 4 утрималось