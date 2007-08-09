ЦВК відклала реєстрацію кандидатів від БЮТ
18:34, 09 серпня 2007Політика
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Хто де живе "уві сні та наяву"?
Центральна виборча комісія відклала розгляд питань про реєстрацію та відмову у реєстрації кандидатів у депутати від Блоку Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.
Члени комісії вирішили відкласти розгляд цього питання у зв’язку з проблемами, що виникли у трактуванні понять «постійна адреса» та «місце проживання» при заповненні документів кандидатами у депутати від БЮТ.
До цього члени ЦВК не підтримали проект рішення відмовити у реєстрації кільком кандидатам від БЮТ у зв’язку з неналежним оформленням документів.
Також ЦВК не підтримала пропозицію одного з членів ЦВК відмовити у реєстрації всім 450 кандидатам у депутати від БЮТ.
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