ЦВК відклала реєстрацію кандидатів від БЮТ

Центральна виборча комісія відклала розгляд питань про реєстрацію та відмову у реєстрації кандидатів у депутати від Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.

Члени комісії вирішили відкласти розгляд цього питання у зв’язку з проблемами, що виникли у трактуванні понять «постійна адреса» та «місце проживання» при заповненні документів кандидатами у депутати від БЮТ.

До цього члени ЦВК не підтримали проект рішення відмовити у реєстрації кільком кандидатам від БЮТ у зв’язку з неналежним оформленням документів.

Також ЦВК не підтримала пропозицію одного з членів ЦВК відмовити у реєстрації всім 450 кандидатам у депутати від БЮТ.