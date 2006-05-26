Молоді професіонали з уряду Єханурова можуть увійти до нового Кабміну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що молоді професійні урядовці з кабінету Юрія ЄХАНУРОВА, очевидно, можуть увійти також до складу нового уряду. Таку думку він висловив на зустрічі з членами Ради директорів Чиказької ради з міжнародних відносин, говорячи про політичну ситуацію у країні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, загалом Президент високо оцінив роботу уряду, який сьогодні склав свої повноваження, зазначивши, що він вів публічну політику та приймав рішення, що відповідали інтересам держави. Президент наголосив, що сьогодні, після початку роботи Верховної Ради, вже почався процес формування нового Кабінету Міністрів.

Під час розмови глава Української держави, крім того, охарактеризував соціально-економічний стан України. Серед здобутків влади він, зокрема, назвав зростання реальних доходів населення у 2005 році на 24%, а номінальної зарплати – на 35%, майже вдвічі збільшені валютні резерви НБУ, зростання надходжень до бюджету у 2005 році на 53% тощо. В.ЮЩЕНКО, крім того, зазначив, що на сьогодні в Україні зареєстрований найнижчий за останні 15 років рівень безробіття.

Серед пріоритетних завдань української влади Президент назвав реформу державного управління, адміністративно-територіальну реформу та розвиток місцевого самоврядування, фіскальну та бюджетну реформи, реформування судів і правоохоронних органів.