Ющенко за обмеження депутатських пільг

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за обмеження депутатських пільг.

Про це він заявив у зверненні до співвітчизників, яке транслювали центральні телеканали.

Насамперед Президент подякував громадянам за широку суспільну підтримку, яку отримує його вимога скасувати необмежену депутатську недоторканність. Уже незабаром під цим закликом з’являться підписи мільйона громадян України, сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що підтримує зусилля і зобов’язання блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” реалізувати цю ініціативу.

На переконання Президента, “це – справжній удар по політичній корупції у високих ешелонах української влади. Це – реальний спосіб очистити Верховну Раду від ділків і міняйл”.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україні потрібен парламент професіоналів, що розроблятимуть справедливі закони. Зараз туди рвуться й ті, хто від них ховається. Суспільство має зайняти чітку позицію.

Президент рішуче закликав “усі державницькі, демократичні сили, політичні партії і громадські організації об’єднатися навколо нашої ініціативи”.

Водночас, він зазначив, що “скасування необмеженого імунітету парламентаріїв – це важливий, однак тільки перший крок. Сьогодні я хочу привернути суспільну увагу до іншої проблеми, яка вивищує українських депутатів над людьми та їхніми проблемами. Це – масштабні пільги, рівень яких немислимий для жодної європейської країни”.

В.ЮЩЕНКО вважає, що “держава повинна забезпечувати членів парламенту умовами для роботи, а не для задоволення”. За його словами, щороку платники податків витрачають на депутатські пільги майже півмільярда гривень. На безкоштовні депутатські квартири, транспорт, відпочинок, медичні і соціальні послуги. “За ці гроші можна повністю погасити борг із зарплати в Україні або збудувати, наприклад, додатково 250 нових шкіл, або 5 нових шахт або на 20% підвищити пенсії”, -- сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що він вимагає від політиків справедливого ставлення до інтересів простих людей. “Влада має діяти в інтересах людей, а не політиків. Закон – один для всіх. Рецидиви номенклатури повинні відійти в минуле. Я називаю прості пріоритети – скасування недоторканності і обмеження депутатських пільг”, - заявив Президент, зазначивши, що він вірить в те, що суспільство підтримає його заклик.

“Ми разом доб’ємося того, що в Україні настануть зміни, яких очікують усі люди. На них очікуєте ви. На них очікую я. Крок за кроком ми втілимо наші надії”, - завершив В.ЮЩЕНКО.