ВО «Свобода» подала на реєстрацію список із 407 кандидатів

Голова Всеукраїнського об`єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, заступник голови ВО «Свобода» Богдан БЕНЮК сьогодні подали на реєстрацію в Центральну виборчу комісію документи кандидатів у народні депутати України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ВО «Свобода», виборчий список Всеукраїнського об`єднання «Свобода» складається з 407 осіб. Середній вік кандидатів – 38 років, найстарший кандидат у народні депутати – 79-річна народна артистка Галина ЯБЛОНСЬКА. У списку 191 кандидат віком до 35 років - це 46,9%.

Більш як 85% від загальної кількості кандидатів у народні депутати мають вищу освіту;

94% - члени Всеукраїнського об`єднання «Свобода».

Найбільше серед кандидатів від Всеукраїнського об`єднання «Свобода» управлінців – 104 (більше 25% загальної кількості). Кандидатами від об`єднання є 64 підприємці, 32 педагогічних працівників, 25 лікарів, 10 юристів, 6 журналістів, 2 священники. Понад 12% виборчого списку становлять депутати місцевих рад. 3 кандидати – сільські голови. Серед кандидатів – 17 пенсіонерів та 52 безробітних.

У виборчому списку ВО «Свобода» – 2 академіків, 2 докторів та 13 кандидатів наук, 4 аспірантів і 15 студентів. Крім цього, серед кандидатів – лауреат Шевченківської премії, 3 народних і 1 заслужений артист України, заслужений юрист України.