БЮТ вбачає політичні мотиви у зволіканні ЦВК

Блок Юлії Тимошенко вбачає політичні мотиви у зволіканні ЦВК з реєстрацією кандидатів у народні депутати від БЮТ для участі у дострокових парламентських виборах.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, сказав керівник Центрального виборчого штабу Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ.

“Наша політична сила бере участь вже не в перших виборах і ми далеко не дебютанти у виборчій кампанії. А тому добре знаємо і процедуру, і те, як згідно з законодавством потрібно оформляти документи. Тому у рішенні ЦВК затягнути процес реєстрації Блоку Юлії Тимошенко ми не бачимо нічого іншого, окрім політичних мотивів”, - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що таке “рішення продемонструвало, що члени ЦВК, делеговані в цей орган від представників коаліції, отримали вказівку від своїх партійних керівників блокувати реєстрацію БЮТ”. При цьому він додав, що політичні опоненти БЮТ “усвідомлюють неминучу перемогу нашого Блоку на виборах, чого вони, власне, бояться”. “Це усвідомлення породжує у них страх і штовхає на неправомірні дії”, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на своєму засіданні ЦВК відклала розгляд питань про реєстрацію та відмову у реєстрації кандидатів у депутати від БЮТ у зв’язку з проблемами, що виникли у трактуванні понять «постійна адреса» та «місце проживання» при заповненні документів кандидатами у депутати від БЮТ. Також члени ЦВК не підтримали проект рішення відмовити у реєстрації декільком кандидатам від БЮТ у зв’язку з неналежним оформленням документів. Окрім того, ЦВК не підтримала пропозицію одного з членів ЦВК відмовити у реєстрації всім 450 кандидатам у депутати від БЮТ.