Блок Литвина про громадське мовлення і культурний геноцид

Блок Литвина виступає за створення громадського мовлення. Про це УНІАН повідомив лідер Київської міської організації Народної партії Віктор ПИЛИПИШИН.

В Блоці Литвина переконані, що таким чином не тільки можна боротися з засиллям політичної цензури на всіх рівнях, але й посприяти дотриманню свободи слова, чесності та в повноті висвітлення інформації, а також посилити контроль за владою.

Як зазначено в програмі партії, одним зі шляхів вирішення цих проблем, “є створення громадського мовлення на республіканському та обласному рівнях”.

«Відсутність свободи слова може призвести до культурного геноциду, коли мати уявлення про реальні події в країні буде мати певна «обрана», обмежена кількість людей», - вважає В.ПИЛИПИШИН.