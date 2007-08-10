МВС заступається за Цушка: нехай політики побояться Бога!

Виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України, перший заступник керівника цього відомства Михайло КОРНІЄНКО закликає політиків не використовувати хворобу міністра Василя ЦУШКА в якихось своїх інтересах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Нехай політики побояться Бога, хто би це не був! Людина захворіла, вона тяжко хворіла, після цього їй потрібен був курс реабілітації. Він (В.ЦУШКО) використовує його за рахунок своєї чергової відпустки», - сказав М.КОРНІЄНКО.

При цьому він не уточнив, коли саме В.ЦУШКО вийде з відпустки, але зазначив при цьому, що той має для цього місяць і продовжує керувати міністерством.

«Ми з ним постійно спілкуємось», - сказав М.КОРНІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА на реанімаційному літаку був доставлено до німецької клініки.

21 липня В.ЦУШКО повернувся до України, а 26 липня пішов у відпустку.