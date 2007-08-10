МВС просить Москаля схаменутися

Міністерство внутрішніх справ України попереджає колишнього заступника міністра внутрішніх справ Геннадія МОСКАЛЯ про недопустимість поширення неправдивої інформації, пов’язаної з маніпуляцією офіційною статистикою міністерства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України.

Також МВС вимагає від Г.МОСКАЛЯ публічного спростування оприлюдненої ним 9 серпня відповідної інформації.

“Вчора на прес-конференції в агентстві УНІАН колишній заступник міністра внутрішніх справ Г.МОСКАЛЬ заявив про намір оприлюднити факти корупції в органах влади. Однак жодного конкретного прикладу протиправних діянь, які б могли стати підставою для порушення кримінальних справ правоохоронними органами Г.МОСКАЛЬ не навів, окрім вже озвучених ним раніше, коли він виконував обов’язки заступника міністра внутрішніх справ й рішення по яким так і не були прийняті”, підкреслюється в МВС.

В той же час, зазначають в ДГЗ, “Г.МОСКАЛЬ навів низку статистичних даних, які начебто свідчать про погіршення показників оперативно-службової діяльності міліції впродовж нинішнього року. Зокрема, він заявив, що на теперішній час міліцією не розкрито 21 млн. злочинів”.

“Як свідчить статистика, за роки незалежності України ця цифра складає 1,9 млн. злочинів (в тому числі й за десятиріччя, коли Г.МОСКАЛЬ очолював керівні посади в МВС). Крім того Г.Москаль на 17 тис. «збільшив» кількість потерпілих від злочинів громадян, на 10 тис. осіб, які перебувають в розшуку, на 2 тис. 200 безвісті зниклих”, йдеться у повідомленні ДГЗ МВС.

У зв’язку з цим МВС України “попереджає Г.МОСКАЛЯ про недопустимість поширення неправдивої інформації, пов’язаної з маніпуляцією офіційною статистикою міністерства, та вимагає публічного спростування зазначеної інформації”.

Крім того, виконуючий обов’язки глави МВС України, перший заступник міністра Михайло КОРНІЄНКО сьогодні на прес-конференції закликав колишніх працівників МВС не критикувати роботу відомства, а допомагати в ній.

Говорячи про заяви Г.МОСКАЛЯ на адресу міністерства, М.КОРНІЄНКО сказав, що «його (Г.МОСКАЛЯ) випади необ’єктивні, дуже багато цифр перекручено». За словами М.КОРНІЄНКА, «працювали ми, до речі, не гірше, ніж за часів керівництва у міністерстві Геннадія Геннадійовича МОСКАЛЯ… Ми працювали не гірше, ніж у 2005-2006 роках».

«І взагалі, - продовжив М.КОРНІЄНКО, - у такій некоректній формі виступати проти того відомства, в якому ти працював і віддав понад 30 років, це не повинно бути притаманно нормальному керівникові, навіть якщо він йде у народні депутати».

У контексті сказаного М.КОРНІЄНКО, звертаючись до всіх колишніх звільнених з МВС працівників, попросив «схаменутися» і закликав: «Давай допомагай нам тоді».