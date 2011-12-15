НМПУ: влада цинічно використовує смерть Гонгадзе в своїх інтригах

Незалежна медіа-профспілка України вважає, що Генеральна прокуратура має продовжити розслідування кримінальної справи проти колишнього Президента Леоніда КУЧМИ за обвинуваченням у перевищенні влади, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Незалежної медіа-профспілки України.

НМПУ обурена тим, як «владні інституції цинічно використовують справу журналіста Георгія Гонгадзе у своїх інтригах, для досягнення своїх далеко не найчистіших цілей. Підставою для такої оцінки стало несподіване закриття справи проти Л.КУЧМИ. Сумновідомий Печерський суд Києва підставою для закриття назвав той факт, що плівки колишнього майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА не можуть вважатися доказами, оскільки записувалися незаконним способом».

НМПУ звертає увагу, що порушення кримінальної справи відбувалося за всім відомих обставин: не лише зацікавлені особи, але й громадськість були добре поінформовані про те, яким чином записувалися ці плівки.

«Тим не менше, Генеральна прокуратура порушила справу, бо це комусь у владних кабінетах було вигідно. Тепер стало більш вигідним припинити розслідування, і до суду надійшла команда закрити справу. Усі учасники цього ганебного діяння не лише грають у свої політичні ігри, а й плюють у душу рідним і близьким покійного Георгія. Вони топчуться по його пам`яті», - сказано у заяві НМПУ.

«Ми вважаємо, що розслідування справи Гонгадзе має тривати, - заявив голова НМПУ Юрій ЛУКАНОВ. - Суд зобов’язаний розглянути це питання по суті, а не відхиляти його за формальними причинами. Замовники вбивства мають бути названі. Інакше наше правосуддя в черговий раз виглядатиме як прислуга цинічної влади».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачували у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв'язку з її безпідставністю.

14 грудня Печерський райсуд визнав, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ. Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов підстав, які б вказували на причетність Л.КУЧМИ до скоєння тяжкого злочину.