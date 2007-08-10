Чорновіл констатує ”смерть” Калашнікова

Партія регіонів розраховує отримати у Верховній Раді шостого скликання щонайменше 210 місць.

Про це заявив член партії Тарас Чорновіл в інтерв`ю, що опубліковане на сайті фракції Партії регіонів у парламенті.

"Ми розраховуємо одразу ж провести до Верховної Ради не менше 210 народних обранців. Це – нижня планка. А, можливо, буде і 230 депутатів... Думаю, що шанс потрапити до Ради матимуть навіть 250-270 номери списку", - сказав Чорновіл.

Він також висловив упевненість у тому, що новий склад уряду формуватимуть саме "Регіони": "Коаліція буде створюватися навколо нашої політичної сили".

"Навіть, якщо б на створення "помаранчевої коаліції" вистачило б голосів, вона б не відбулася або ж пропрацювала кілька місяців. Ми таке бачили вже минулого року", - зауважив він.

Коментуючи виборчий список Партії регіонів і не включення в нього Олега Калашнікова, Чорновіл зазначив: "Він у списки не включений, і його політична кар`єра вже закінчена".

"На сьогоднішній день Калашніков є рядовим членом партії і вже не буде депутатом. Однак, я не думаю, що він довго просидить у Партії регіонів навіть рядовим членом, а піде сам", - додав він.

Водночас Чорновіл позитивно оцінив появу у виборчому списку Партії регіонів Інни Богословської та Нестора Шуфрича і висловив задоволення відсутністю прізвища Віктора Медведчука:

"Для мене він є досить одіозною та демонічною постаттю. Інші люди до нього ставляться трохи м`якше та спокійніше. Але не потрібно забувати, що свого часу Віктор Медведчук керував партією та Адміністрацією президента".

"В обох випадках ми маємо не найкращий кінцевий результат – партія втратила електоральну підтримку, а президент Леонід Кучма, можливо сам, але і через того-таки Медведчука, втратив свою популярність", - зазначив член Партії регіонів.

"Тож, я думаю, що Партія регіонів втратила б певну частину підтримки народу, оскільки Медведчук тягне за собою шлейф негативу", - додав він.

Як відомо, влітку 2006 року Олег Калашніков був причетний до інциденту зі знімальною групою каналу СТБ. У відповідь журналісти вимагали вигнати його зі складу партії.

Українська правда