Симоненко вже приміряється до крісла Мороза

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО готовий стати спікером у парламенті наступного скликання.

Як повідомляє прес-служба КПУ, про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Кіровограді, де він перебуває з передвиборчим туром.

Відповідаючи на запитання, чи обговорюються зараз з Партією регіонів, як можливим партнером у майбутній коаліції, кадрові питання щодо розподілу керівних посад у коаліційному уряді та керівництві парламенту, П.СИМОНЕНКО зазначив, що з офіційним стартом виборчої кампанії відбуваються переговори у форматі координації наступних дій.

„Я готовий очолити Верховну Раду, оскільки тоді у КПУ збільшиться вплив на суспільно-політичні процеси для виконання виборчих обіцянок”, - сказав лідер комуністів.

За його словами, на жаль, позиція “регіоналів” не завжди виглядала послідовною, зокрема, у мовному питанні, щодо сотівських законів та під час відстоювання позаблоковості України. „Комуністи, працюючи у Верховній Раді, жодного разу не зрадили свого виборця, і лише за рахунок нашої присутності у коаліції виконувалися соціальні гарантії громадян”, – наголосив П.СИМОНЕНКО.