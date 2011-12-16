Сочка: Міліція блокує виїзд лідерів «Батьківщини» з офісу партії

Міліція блокує виїзд лідерів “Батьківщини” з офісу партії, щоб не допустити їх участі в акціях протесту.

Про це народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина” Олександр СОЧКА написав на своїй сторінці у Facebook.

“Як і передбачалося, міліція продовжує вести спостереження за офісом “Батьківщини” у дні судових засідання, коли можливі акції протесту. Сьогодні зранку майже на тому ж місці, що й позавчора, на розі Оболонської та Турівської з ночі чатує екіпаж машини ДАІ, держномер 2065. З місця, де розташоване авто, проглядаються виїзди з території офісу”, - написав О.СОЧКА.

На думку народного депутата, це зроблено для того, щоб повністю контролювати будь-які пересування опозиціонерів.

“Мав розмову з інспектором. КОШЛЯКОВ Дмитро Ігоревич, старший лейтенант, нагрудний знак КІ 1543. На запитання старшому лейтенанту, чи екіпаж контролює виїзди з офісу опозиційної партії, той відповів, що всі питання можна задати начальнику управління ДАІ Подільського району”, - зазначив О.СОЧКА.

Також він повідомив, що на прохання показати документ, яким наказано екіпажеві це місце дислокації, він категорично відмовився, наголосивши, що це внутрішній документ.

“І як щойно мені повідомили, за рогом стоїться ще один автомобіль ДАІ, номер 2286. Водії кажуть, що їх зупиняють і прямим текстом…”, - наголосив О.СОЧКА.

Раніше О.СОЧКА на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що 14 грудня за офісом "Батьківщини" міліцією "було встановлено зовнішнє спостереження".