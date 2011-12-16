Адвокат заявляє, що зі справи Тимошенко зникли важливі документи

З матеріалів судової справи, яка стосується екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, незаконно вилучено докази, що підтверджують її невинуватість.

Про це заявив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Дмитро НЕЧИПОРЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За його словами, сьогодні об 11.30 Київський апеляційний адміністративний суд розглядатиме апеляційну скаргу адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 11 листопада 2011 року, якою було скасовано рішення Шевченківського райсуду Києва від 1 лютого 2005 року.

Б.НЕЧИПОРЕНКО нагадав, що рішенням Шевченківського районного суду від 1 лютого 2005 року були задоволені вимоги Ю.ТИМОШЕНКО щодо незаконного нарахування на неї податкових зобов’язань.

«Мова йде про використання коштів на пластикових картках, які вона нібито використовувала на господарські та представницькі витрати», - сказав він.

Адвокат також нагадав, що через 6 років, у жовтні 2011 року, заступник генпрокурора звернувся із заявою до Окружного адміністративного суду і попросив скасувати рішення Шевченківського суду.

«В цей час стало відомо про те, що висновок спеціалістів у галузі податкового законодавства, а саме: експертизи Київського інституту судових експертиз, у матеріалах справи відсутній - він був незаконно вилучений невідомо ким», - сказав він.

Б.НЕЧИПОРЕНКО зазначив, що у висновку йдеться про те, що витрати повністю були спрямовані на господарські та представницькі затрати і жодної особистої вигоди у цьому не вбачається.

«Але голова Окружного адміністративного суду замість того, щоб провести перевірку зникнення документів, задовольнив вимоги прокуратури і скасував рішення Шевченківського суду», - додав адвокат.

При цьому, за його словами, у рішенні суду зазначено, що він не бере до уваги цей висновок, оскільки той відсутній у матеріалах справи.

«Це нонсенс, це фальсифікація, і я боюся, щоб це не стало прецедентом по іншим справам», - наголосив Д.НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, адвокати Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні заявлятимуть про незаконність таких дій та порушуватимуть питання про скасування відповідної постанови.

Також адвокати звертатимуться до апеляційного адміністративного суду з проханням направити матеріали за фактом незаконного вилучення висновку спеціалістів до Генпрокуратури з метою порушення кримінальної справи.