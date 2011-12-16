Сільради зможуть щорічно отримувати сотні тисяч гривень на інфраструктуру

Нове земельне законодавство не тільки покликане регламентувати ринок землі, а й впливатиме на соціальний та економічний розвиток села. У цьому переконаний голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО.

В інтерв’ю газеті «Факты» від 15 грудня він заявив, що сільські громади мають отримувати свій дохід.

«У законопроекті «Про ринок земель» вказано: до 1 березня розробити і внести законопроект, що передбачає відрахування орендарями 1 відсотка від нормативно-грошової оцінки землі на соціально-економічний розвиток сільських населених пунктів. За прогнозами, кожна сільрада зможе щорічно отримувати не менш як 100-200 тисяч гривень на розвиток місцевої інфраструктури», - сказав С.ТИМЧЕНКО.

Він розповів, що для покупців – учасників земельних конкурсів – буде передбачено виконання додаткових умов, а саме: розвиток соціальної і транспортної інфраструктури, впровадження інвестиційних проектів тощо.

«Крім того, при доопрацюванні законопроекту ми пішли назустріч фермерським господарствам і молодим фахівцям, збільшивши час розстрочки платежу за кредитом для придбання сільгоспземель з 5 до 20 років. Причому планується, що кредитна ставка не перевищуватиме облікову ставку НБУ більш як на 3 відсотки», - відзначив глава Держагентства земельних ресурсів.

Також, за його словами, до 1 червня 2012 року має бути створено Державний земельний банк, який і почне кредитувати сільгоспвиробника під заставу землі. У розпорядженні Держзембанку буде єдиний Фонд земель сільськогосподарського призначення державної власності. Ці ділянки, за словами голови держагентства, можна буде купити або взяти в оренду.

Водночас С.ТИМЧЕНКО зазначив, що з моменту публікації Закону «Про ринок земель» набуває чинності й ряд його положень: про оборот земель несільськогосподарського призначення, професійну підготовку ліцитаторів – провідних аукціонів, про порядок проведення земельних торгів у формі аукціонів і конкурсів.

«Нам уже зараз необхідно навести лад у сфері земельних торгів, створивши державного оператора для дотримання процедури їх проведення. Крім того, до початку земельної реформи потрібно запровадити автоматизовану систему кадастру, розробити схеми землеустрою адміністративно-територіальних одиниць і зробити повну інвентаризацію державних сільгоспземель, потім – передати ці землі до статутного капіталу Державного земельного банку. Загалом нашому відомству доведеться взяти весь основний обсяг робіт на себе. Але мета, яку ми поставили перед собою, - створити якісно нову, сучасну систему земельних відносин у країні, безумовно, варта цього», - вважає С.ТИМЧЕНКО.