Одного з організаторів виступів чорнобильців весь ранок допитували

11:46, 16 грудня 2011
Політика
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У Проскуріна є своя версія

У Харкові одного з організаторів чорнобильських виступів, заступника голови Харківського відділення Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Володимира ПРОСКУРІНА було у примусовому порядку доставлено до міліції, де допитували весь ранок.

Як повідомив кореспондентові УНІАН сам В.ПРОСКУРІН, працівники міліції затримали його сьогодні зранку при виході зі своєї квартири та доправили до слідчого в Головне управління МВС України в Харківській області.

На думку В.ПРОСКУРІНА, його доправлено до міліції для того, щоб не допустити до звітно-виборчої конференції Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна», яка сьогодні має відбутися в Києві.

«Це спрямовано на те, щоб зірвати мою явку на звітно-виборчу конференцію «Союзу Чорнобиль України», делегатом якої я є. Завдання – зберегти на посаді президента організації Юрія АНДРЕЄВА, який, на думку багатьох, потурає інтересам влади», - сказав В.ПРОСКУРІН.

Він зазначив, що вчора отримав повістку до слідчого, однак «вона була першою і законного приводу для примусу не було».

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондентові УНІАН повідомили, що В.ПРОСКУРІНА не було затримано. «Його було запрошено до слідчого в рамках порушеної кримінальної справи, опитали та відпустили», - повідомили у ВЗГ. При цьому там не уточнили, у якості кого допитували чорнобильця.

Як повідомляв УНІАН, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ПАШИНСЬКИЙ заявив, що В.ПРОСКУРІНА сьогодні «арештували о 6-й годині ранку».

«На жаль, ми змушені констатувати, що так званий соціальний діалог, який влада начебто почала з чорнобильцями, - це самі звичайні примітивні репресії. Весь діалог зводиться до фальшування кримінальних справ та арештів справжніх лідерів чорнобильців», - підкреслив народний депутат.

С.ПАШИНСЬКИЙ заявив, що партія «Батьківщина» будемо вимагати наступного сесійного тижня звіту міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА «щодо того правового бандитизму, які чинять його підлеглі по всій Україні».

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