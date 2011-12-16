Німецький телеканал висміяв російські вибори і Путіна (відео)

Німецький телеканал 2DF випустив в ефір псевдо-новини, де «ведучий» випуску і нібито кореспондент каналу у Москві саркастично висміяли вибори до Держдуми, що відбулися в Росії. Про це пишуть "Коментарі:".

«Незважаючи на те, що партія Путіна втратила значну кількість голосів, проте з результатом 49,9% отримала впевнену більшість ... І все це завдяки глобальному обману (в оригіналі використано нецензурну лексику - ред.)», - заявив «ведучий» новин.

Разом з тим «кореспондент» на нібито прямому зв´язку з Москви заявив, що Путін таким результатом «розчарований і присоромлений»: «Уявіть собі - вкладаєш всю душу в фальсифікацію, а на виході отримуєш якісь жалюгідні 49% ... ».

«Уявіть собі, як тепер Путіну з цим результатом ... Адже на наступному зльоті диктаторів його Кім Чен Ір на сміх підніме !...», - додав «кореспондент».

«Тепер офіційно можна сказати, що путінська і медведєвська влада нелегітимна. У зв´язку з цим наш уряд (Бундестаг на чолі з Ангелою Меркель. - ред.) повністю перегляне свою політику по відношенню до Росії ... », - відзначив ведучий псевдо-випуску новин.

Після секундної паузи і ведучий, і кореспондент почали нестримно сміятися.