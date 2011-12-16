Європейський дипломат: ЄС на саміті 19 грудня не парафує Угоду про асоціацію

Європейський Союз на саміті з Україною 19 грудня у Києві не парафує Угоду про асоціацію, аби не легітимізувати ситуацію в країні, пов`язану із використанням судів для переслідування опозиційних політиків.

Про це сказав Польській інформаційній агенції (РАР) один із дипломатів держав Європейського Союзу на умовах анонімності.

За словами дипломата, угоду не буде парафовано, головним чином, не через неузгодженість ряду її положень, а через позицію Євросоюзу «не закривати очі на порушення демократичних стандартів заради розвитку економічної співпраці».

Він зауважив, Євросоюз ставить умовою нормалізації відносин з українською владою відмову від "зловживання судовою системою".

Довідка УНІАН. Парафування угоди про асоціацію з ЄС є лише формальним підтвердженням завершення переговорів. Набути чинності документ може лише після його підписання та ратифікації Європарламентом і національними парламентами 27 держав Євросоюзу та України.