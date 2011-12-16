Дипломат з ЄС: перспективу членства України можуть відкласти надовго

Якщо Україна та Європейський Союз не узгодять питання щодо перспективи членства до саміту 19 грудня у Києві, воно буде відкладене надовго.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат.

“Головні переговірники перебувають у постійному контакті. І сьогодні після обіду вони знову контактуватимуть щодо цього питання”, - сказав співрозмовник агентства.

“Якщо не буде політичної волі узгодити це питання сьогодні, завтра, післязавтра, я маю великі сумніви, що така воля з’явиться, наприклад, 22 грудня”, - додав він.

За словами співрозмовника агентства, лідери ЄС та України під час саміту не вестимуть переговори щодо тексту Угоди про асоціацію, а питання перспективи членства стосується якраз преамбули цього документа.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році. У листопаді сторони заявили про завершення переговорів на технічному рівні. Разом з тим, восени цього року українська сторона почала наполягати на закріпленні в документі перспективи членства в ЄС для України.

Заява про узгодження тексту Угоди про асоціацію може стати головним результатом саміту Україна - ЄС.