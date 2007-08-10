Не користі заради, а токмо виконуючи волю виборців...

Партії «Громада» та «Соціал-демократичний союз» просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА сприяти реалізації права лідера «Громади» Павла ЛАЗАРЕНКА взяти участь в позачергових парламентських виборах.

Про це йдеться у зверненні президії Політради партії “Громада” та правління партії «Соціал-Демократичний Союз», текст якого передано УНІАН.

Автори звернення вважають, що “штучно створювані перешкоди на шляху реєстрації лідера однойменного Блоку Павла ЛАЗАРЕНКА кандидатом у народні депутати України є проявом тоталітарного мислення окремих державних чиновників й нездатності сприйняти волевиявлення громадян таким, як вони його бачать”.

«Ми усвідомлюємо, що для більшості учасників передвиборної кампанії Павло ЛАЗАРЕНКО є дуже незручним кандидатом у народні депутати України. Ми розуміємо, що логіка передвиборної парламентської боротьби підказує усунення опонента, але ми впевнені, що Ви, як Президент України, у своєму рішенні керуватиметеся не принципами сприяння окремій політичній силі, а бажанням встановлення справедливості», йдеться у зверненні.

У партії “Громада”, впевнені, що “справедливість в Україні неможлива без повноцінної участі у позачергових парламентських виборах лідера «Громади» Павла Лазаренка. Лідера, який користується найбільшою підтримкою у такому промислово розвиненому регіоні України, як Дніпропетровщина”.

У зв’язку з цим “Громада” та СДС звертається до В.ЮЩЕНКА: “Дайте законну можливість Павлові ЛАЗАРЕНКУ взяти участь у позачергових парламентських виборах і цим самим Ви підтвердите відданість європейським цінностям і незворотності демократичних процесів”.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня П.ЛАЗАРЕНКО висловив сподівання, що Центральна виборча комісія зареєструє його на чолі списку Блоку Лазаренка на дострокових виборах до Верховної Ради України.

«Моя реєстрація – велике питання, але якщо вона відбудеться, то буде рівнозначною моєму поверненню в Україну», - наголосив П.ЛАЗАРЕНКО. За його словами, всі необхідні документи для реєстрації вже підготовлено.

Лідер Блоку Лазаренка підкреслив, що його політична сила у складі партії ВО «Громада» та «Соціал-демократичний союз» йде на вибори самостійно і має рівні шанси потрапити до Верховної Ради серед таких партії та блоків, як ПСПУ Наталі ВІТРЕНКО, Соцпартія, Блок Литвина.