Попов: Джуліані дав високу оцінку Стратегії розвитку Києва

Колишній мер Ньо-Йорка Рудольф Джуліані може зробити істотне сприяння Києву в реалізації плану розвитку міста. Про це в інтерв`ю «Главкому» розповів голова Київської міської адміністрації Олександр Попов.

За словами Попова, на зустріч з ним у Нью-Йорку Джуліані прийшов з проектом Стратегії розвитку Києва: «Він не просто читав (Стратегію - ред.). Під час зустрічі у нього на столі лежав цей документ із закладками. Було видно, що його колеги та консультанти дуже ретельно опрацювали документ, дали йому високу оцінку».

«Контакти з паном Джуліані дали нам можливість у майбутньому мати в його особі серйозного партнера», - зазначив глава КМДА. - Ми обговорювали варіанти широкомасштабного співробітництва. Він робив акцент на тому, що йому дісталася ця проблема (проблема корупції - Ред.) У дуже явно вираженому аспекті, і він ділився своїм досвідом, як він це подолав».

«У Нью-Йорку, до речі, як і в США в цілому, поліція, що займається громадським порядком, підпорядковується місту. Навіть у період терактів 11 вересня механізм спрацював максимально ефективно, тому що він управлявся з міста », - заявив Попов.

Глава КМДА також виступає за те, щоб і Київ мав свою муніципальну міліцію: «Міська адміністрація спільно з керівництвом цієї муніципальної міліції повинні відповідати за загальноприйняті норми громадського порядку. Тоді б ми змогли більш ефективно вирішувати проблеми, в тому числі, пов`язані з незаконними установками малих архітектурних форм, незаконною торгівлею в підземних переходах, метрополітені і так далі».