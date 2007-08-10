СБУ і вдень і вночі слідкуватиме за виборами

Служба безпеки України дала вказівку начальникам територіальних підрозділів СБУ налагодити постійне інформування керівництва Служби, інших правоохоронних і владних органів держави щодо порушень виборчого законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, зазначивши, що відповідну вказівку дано на виконання Указу Президента від 4 липня про забезпечення реалізації виборчих прав громадян України, законності, прозорості та відкритості виборчого процесу.

Крім того, в Центральному управлінні та регіональних органах СБУ задіяно телефонні «лінії довіри», де цілодобово чергуватимуть висококваліфіковані фахівці в галузі права для швидкого реагування на порушення виборчого законодавства.

Також у Центральному управлінні СБУ створено оперативний штаб, на який покладено функції узагальнення та аналізу отриманих даних для прийняття відповідних управлінських рішень.