Турчинов: БЮТ доб`ється реєстрації у ЦВК будь-якими засобами

БЮТ у будь-якому випадку доб’ється реєстрації кандидатів у народні депутати від блоку у Центральній виборчій комісійї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми змусимо їх нас зареєструвати», - наголосив він.

При цьому О.ТУРЧИНОВ зазначив, що для цього будуть задіяні всі юридичні механізми. Водночас він не виключив, що у разі подальшої відмови ЦВК реєструвати БЮТ будуть проведені вуличні акції протесту.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що з учорашнього дня ЦВК продовжує блокувати реєстрацію БЮТ як суб’єкта виборчого процесу.

«Однак жодних юридичних підстав для цього не існує», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

За словами заступника лідера БЮТ, тим самим представники ЦВК від коаліції демонструють, що опоненти БЮТ бояться перемоги блоку на виборах.

«Партія регіонів, КПУ та СПУ ні перед чим не зупиняться, щоб утримати владу. Але у них з цим нічого не вийде», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що ЦВК свою відмову у реєстрації мотивує тим, що кандидати в народні депутати від БЮТ у необхідних документах вказали своє місце проживання, але на зазначили точної адреси.

За словами О.ТУРЧИНОВА, списки, які були подані від БЮТ до ЦВК, є ідентичними тим спискам, що були подані під час виборів 2006 року. При цьому, зазначив він, форма списків ЦВК з того часу не змінювалася.

Таким чином, переконаний О.ТУРЧИНОВ, БЮТ подав до ЦВК документи, які були оформлені належним чином.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня на своєму засіданні ЦВК відклала розгляд питань про реєстрацію та відмову у реєстрації кандидатів у депутати від БЮТ у зв’язку з проблемами, що виникли у трактуванні понять «постійна адреса» та «місце проживання» при заповненні документів кандидатами у депутати від БЮТ. Також члени ЦВК не підтримали проект рішення відмовити у реєстрації декільком кандидатам від БЮТ у зв’язку з неналежним оформленням документів. Окрім того, ЦВК не підтримала пропозицію одного з членів ЦВК відмовити у реєстрації всім 450 кандидатам у депутати від БЮТ.