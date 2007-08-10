НУ-НС вимагає від МВС ”потрусити” Цушка, Рудьковського та Шуфрича

Виборчий блок "Наша Україна - Народна самооборона" вимагає від Міністерства внутрішніх справ України дати правову оцінку діяльності глави МВС Василя ЦУШКА, міністра транспорту та зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.

Про йдеться у заяві блоку, переданій УНІАН.

За словами авторів заяви, фінансування перебування В.ЦУШКА в лікарні “Святого Бернара” в Німеччині здійснювалося народним депутатом-соціалістом Ігорем УРБАНСЬКИМ. Водночас, як заявляють в блоці “Наша Україна – Народна самооборона”, глава МВС “може лікуватися або за власні гроші, або за рахунок держави. Будь-які інші “допомоги” в цивілізованій країні є ознакою корупції”.

Крім того, на думку представників “НУ-НС", “критерієм об’єктивності та позапартійності МВС мало б стати розслідування кримінальної справи щодо махінацій секретаря кримського респкому СПУ пана УСЕНКА при купівлі більше двох тисяч гектарів виноградників “Золота балка” під Севастополем”.

Також “Наша Україна – Народна самооборона” заявляє, що “у зв’язку з наявністю у виборчому списку СПУ міністра транспорту РУДЬКОВСЬКОГО, громадськість мала б знати про результати кримінальної справи, порушеної за матеріалами німецького бюро Інтерполу щодо підозри РУДЬКОВСЬКОГО у відмиванні понад 100 млн. гривень”.

Те саме, підкреслюється у заяві блоку, “стосується кримінальної справи проти нинішнього міністра МЧС ШУФРИЧА, який балотується по спискам Партії регіонів і підозрюється в скупівлі по 20 гривень кількох тисяч голосів черкащан на довиборах у Верховну Раду в 2002 році”.

В “Нашій Україні – Народній самообороні” вважають, що МВС має звернути увагу на ці факти й доказати громадськості, що воно насправді стоїть вище політичних амбіцій.