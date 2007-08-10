На Алтаї Януковича прийняли за Кучму

Український прем`єр-міністр Віктор Янукович таємно приїхав у Республіку Алтай і залишається там ось вже кілька днів. Подейкують, провиною всьому хворе коліно. Подробиці про перебування українського прем`єра на Алтаї вдалося роздобути «Ізвєстіям».

У Республіці Алтай до Януковича просто так не дістанешся, пише видання. Там, де влаштувався прем`єр, немає інтернету, не ходять потяги і рідко їздять машини. Таких, як Янукович, туди закидають вертольотами. За даними газети, «блакитний» літальний засіб прем`єр орендував у Новосибірську.

«Мешканці» протилежного берега Телецкого озера, на якому стоїть база «Турсиб», про прибуття високого гостя знають. Щоправда, чомусь називають Януковича Кучмою: «Вчора над Телецьким озером вертольоти кружляли, — розповів газеті Валерій Савенков, який відпочиває на протилежному березі. — У нас говорили, що це Кучму привезли».

Можливо, місцеві жителі переплутали прем`єр-міністра Януковича з першим президентом України Кучмою внаслідок того, що вони, як і сама Республіка Алтай, аж надто далекі від української політики, припускає видання.

В середу "Вісті" додзвонилися директору турбази Євгену Фролову. Дзвінок повергнув його у жах: "Нічого не знаю, я на Телецькому озері". — "Але ж чутно, як ви йдете коридором. А на озері сьогодні мали кататися Янукович і Бердников". Директор на хвилину задумався. "Я щойно вийшов із лазні, — бадьоро відрапортував він, забувши про свій перший пасаж і голосно стукаючи каблуками черевик. Продовжив він нервовіше: — Я їх там не бачив (у лазні? – ред.). Ви напружуєте мене, розумієте?"

13 серпня Янукович має намір повернутися додому. До цього його ще чекають кінні поїздки, сплав по гірській річці. Блюда алтайської національної кухні (основа її - баранина), знову-таки за неофіційною інформацією, він вже покуштував.