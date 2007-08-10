Юлія Тимошенко вдягла “піджак Ганни Герман”

16:18, 10 серпня 2007
Політика
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Чорненький такий, з білим мереживом... Саме такий піджак, як той, який ще півроку тому  засвітився на плечах регіоналки Ганни Герман, днями раптом опинився на лідерці БЮТ Юлії Тимошенко...

Українські жінкі-політики недарма так прискіпливо ставляться до свого одягу. Представниці інших верств населення також переймаються цим питанням. Але не до того, щоб не дай Боже, аби у подруги, або тим більше ворогині з‘явилася в гардеробі така сама сукня або сумочка... Мабуть, щасливе виключення з цього правила складають хіба що сестри-близнючки, які традиційно одягаються ніби «під копирку”.

Але у середу 8 серпня Юлія Тимошенко прийшла на зустріч з прем‘єром Баварії у точно такому піджаку, який  давно вже є у гардеробі регіоналки Ганни Герман.

Нагадаємо, що ще у січні соратниця Віктора Януковича з‘явилася у залі Верховної Ради у чорному піджачку з мереживним коміром та манжетами, виконаними у білому кольорі.

А наприкінці травня, регіоналка, так би мовити, публічніше вже нема куди регіоналка засвітилася у тому ж піджаку у студії каналу НТН .

От і думайте тепер, чи то Юлії Володимирівні настільки непритаманні “неписані правила” політичного оточення... Чи то предмет гардеробу сподовався так, що найелегантніша з українських політиків лідерка БЮТ вирішила наслідувати приклад регіоналки, яка зазвичай програє Тимошенко у цьому питанні... Чи то люди, які відповідають за зовнішній вигляд Тимошенко, просто не помітили, що вона вдягла “ношений” піджак...

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