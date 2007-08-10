Герман пропонує Ющенку чинити добро разом та мовчки

Представник Партії регіонів Ганна ГЕРМАН критикує Президента Віктора ЮЩЕНКА за позиціонування себе як представника певної політичної сили.

Про це йдеться у її коментарі, розповсюдженому прес-службою партії .

За її словами, телезвернення Президента, виголошене 9 серпня, можна було б вітати, якби воно прозвучало не на старті передвиборчої кампанії, а, скажімо, на початку роботи сесії Верховної Ради V скликання. “Тоді не було б приводу запідозрити главу держави в тому, що він свідомо позиціонує себе як представник лише однієї політичної сили з реальних чотирьох-п`яти, а може, й більше, які мають шанс потрапити в парламент за результатами голосування 30 вересня”, - сказала народний депутат V скликання.

“Тому що, якими не були б ці результати, рахуватися Президентові доведеться не лише з позицією „НУ-НС”. Якщо Віктор ЮЩЕНКО, звичайно, не свідомо іде на конфронтацію з Верховною Радою як такою з мотивів цілком зрозумілих: неспроможність Парламенту налагодити нормальну роботу – прекрасний привід спробувати переконати народ України і міжнародну спільноту, що ця держава до парламентської республіки не доросла”, – вважає член Партії регіонів.

Крім цього Г.ГЕРМАН зазначає, що “пафос, з яким Президент обурюється пільгами і привілеями депутатів, міг би бути менш театральним, тому що ніхто сьогодні за них не тримається”. “Партія регіонів – обіцяє вона, - доведе це на ділі, а не на словах, і тим паче – на марші передвиборчої кампанії. Діяти так, як чинить Президент та його блок, – це йти всупереч прописним християнським заповідям: чини добро мовчки і не хизуйся цим”.

Вона нагадує, що справді в європейських державах якісь особливі привілеї для депутатів не існують. Однак, за словами Г.ГЕРМАН, у них не мають окремих привілеїв і Президенти. “Там неможлива ситуація, при якій служби, покликані виконувати роль дорадчих чи допоміжних при главі держави, насправді розростаються до розмірів другого уряду, коли чиновники апарату виступають у ролі публічних політиків; причому, роблять заяви, які ведуть до виникнення серйозних напружень в суспільстві”, - сказала депутат.

“Там, в цивілізованому світі, є ще багато іншого, про що Президентові доречно було б згадати не лише в телевізійних закидах на адресу парламенту, а й по відношенню до своєї персони”, – додала вона.