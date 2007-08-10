Шуфрич: одного Ющенка країна ще витримає, а от Секретаріат...

Міністр МНС, кандидат в народні депутати за списком Партії регіонів Нестір Шуфрич обурений «лицемірством» Президента Віктора Ющенка, з яким той «продовжує обдурювати українське суспільство». Різка заява міністра прозвучала у відповідь на ініціативу голови держави на 3/4 скоротити депутатські пільги, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

На думку Шуфріча, Президент спекулює на «депутатській недоторканності і так званих депутатських пільгах».

«Я б радив Ющенку спочатку подивитися на свою недоторканність і на свої пільги як Голови Держави, - заявив міністр. - Ну, ще Бог з ним, самим – одного Президента країна могла б витримати. Але зарплати і доплати, а також пільги, автопарк, літаки, які сьогодні обслуговують Секретаріат Президента, не можуть не викликати запитань».

«Йдеться про грошове забезпечення співробітників Секретаріату, їхнє забезпечення дачами, можливість використання чартерних рейсів, про їхні зарплати, які у багатьох випадках далеко не менші за депутатські разом із пільгами, - продовжив Шуфріч. - Все це викликає не менше запитань, ніж забезпечення співробітників Верховної Ради України. Але якщо депутати мають хоч якесь відношення до народу України і при цьому самі згодні скорочувати ті привілеї, які, до речі, були нав`язані їм у 2005-2006 роках (тобто в той період, коли влада неподільно належала «помаранчевым» силам), то чому такими благами користуються співробітники Секретаріату Президента?»

У результаті міністр звернувся до Президента з пропозицією перед тим, як повчати інших, почати з себе: «Віктор Андрійович, якщо Ви хочете, щоб не було недоторканності, то не треба мучити і учити людей по телевізору – а просто дати команду тим депутатам, які ще вас слухають, піти в зал і проголосувати. Відповідний законопроект готовий і може голосуватися кожним скликанням Верховної Ради один раз».