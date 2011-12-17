У Шустера прямо назвали двох, через яких зірвалася опозиційна тема

Редакція Шустер Live змушена була відкласти розгляд теми щодо ситуації в опозиції через те, що на ефір не змогли прийти лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій ГРИЦЕНКО і перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ.

Про це в п’ятницю заявив ведучий ток-шоу Шустер Live Савік ШУСТЕР, коментуючи звинувачення на свою адресу щодо раптової зміни теми передачі.

Він підтвердив, що спочатку було ухвалене рішення запросити до студії тільки лідерів опозиційних партій та з’ясувати, чи є розкол в лавах опозиції, а також ситуацію навколо голосування за закон про парламентські вибори та позицію з цього питання лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

«Ми запросили всіх лідерів. До сьогодні ми були впевнені, що всі лідери зможуть прийти й обговорити цю тему… Два лідери не змогли. З якої причини - я не знаю. Це Олександр ТУРЧИНОВ та Анатолій ГРИЦЕНКО", - додав С.ШУСТЕР.

За словами С.ШУСТЕРА, редакція ток-шоу вважає, що таку важливу тему не можна обговорювати за умови відсутності всіх лідерів опозиції.

«Ми дочекаємося кращих часів, коли всі зможуть", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, "Батьківщина" заявила, що у програмі Шустер Live вкотре планували дискредитувати опозицію.

Зокрема, у партії висловили здивування з приводу того, що у п’ятницю о 17.00 редакція ток-шоу Шустер Live на Першому національному каналі раптово відмовилася від теми, запланованої раніше - щодо стану справ в українській опозиції.

У прес-службі партії нагадали, що з вечора 15 грудня редакція повідомила прес-службі про заплановану до обговорення у п’ятницю тему та повідомила список гостей, які запрошуються. Серед них, зокрема, були А.ГРИЦЕНКО (лідер партії "Громадянська позиція"), В`ячеслав КИРИЛЕНКО (лідер партії "За Україну!"), Віталій КЛИЧКО (лідер партії "УДАР"), Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО (голова політради партії "Наша Україна"), Олег ТЯГНИБОК (лідер ВО "Свобода"), Арсеній ЯЦЕНЮК (лідер партії "Фронт Змін").

Станом на ранок п’ятниці, 16 грудня, з редакцією Шустер Live була узгоджена кандидатура представника від фракції "БЮТ-Батьківщина" - лідера ПРП, заступника голови фракції, керівника опозиційного уряду Сергія СОБОЛЄВА.