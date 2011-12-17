Янукович побажав Азарову, щоб доля й надалі була прихильною до нього

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА з днем народження і побажав, щоб доля й надалі була прихильною до нього.

Текст привітання розміщений на офіційному сайті Президента.

"Високо ціную Вашу відповідальність, виваженість і толерантність, завдяки чому Ви здобули авторитет і повагу. Упевнений, що Ваші організаторські здібності, величезний досвід роботи стануть надійною запорукою збереження стабільності і злагоди в суспільстві, сприятимуть зміцненню Української держави", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він побажав М.АЗАРОВУ міцного здоров`я, щастя, родинного благополуччя та Божої благодаті.

«Нехай доля й надалі буде прихильною до Вас, а кожен день повниться новими здобутками в ім`я України», - наголосив у привітанні В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. М.АЗАРОВ народився 17 грудня 1947 року у місті Калуга (Росія).