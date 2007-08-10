Табачник збирається навчити Януковича скромності

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК пропонує скоротити зарплату народних депутатів і чиновників першого рангу до рівня середньої зарплати в промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою ініціативою він виступив під час поїздки до Житомирської області, коментуючи вчорашнє телезвернення Президента про необхідність обмеження депутатських пільг.

«Давайте почнемо кожен з себе. Я готовий запропонувати, що уряд перегляне у бік скорочення зарплати на 2008 рік», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він наголосив, що вважає, що Президент дуже вірно порушив проблему про те, що має бути «належна скромність» і у вищих державних діячів, і у депутатів. При цьому Д.ТАБАЧНИК зазначив, що на сьогоднішній день утримання апарату Президента обходиться державі дорожче, ніж утримання Верховної Ради, включаючи витрати на премії і квартири народних депутатів.