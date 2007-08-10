Кучма погодився з тим, що на виборах буде блок КУЧМА

Партія «Союз», яку очолює депутат Верховної Ради Криму Лев МИРИМСЬКИЙ, вирішила йти на дострокові парламентські вибори в блоці під назвою «КУЧМА».

Як повідомив у телефонній розмові кореспонденту УНІАН представник прес-служби партії «Союз», рішення про участь у виборах у складі блоку "КУЧМА" було ухвалено сьогодні на з`їзді партії в Києві.

За словами співрозмовника, «КУЧМА» - це абревіатура, яка розшифровується як: Конституційність, Україна, Честь, Мир, Антифашизм. Попри, що другий Президент незалежної України Леонід КУЧМА не братиме участі в парламентських виборах у складі блоку «КУЧМА», він дав дозвіл "союзівцам" на використання такої абревіатури. «Питання узгоджено з Л.КУЧМОЮ, з його боку немає заперечень», - відзначили в прес-службі «Союзу».

При цьому, співрозмовник наголосив, що «хоча Л.Кучма зараз поза політикою», «союзівці» вважають його прекрасним управлінцем, тому одним з пунктів програми блоку є те, щоб зробити Л.КУЧМУ прем`єром країни.

За інформацією прес-служби «Союзу», з упевненістю «на 90 відсотків» можна говорити про те, що в блок «КУЧМА», крім «Союзу», увійде партія «Центр». Крім того, ведуться переговори про входження в блок ще однієї політичної сили.

На сьогоднішньому з`їзді також було обрано делегатів на об`єднувальний з`їзд блоку «КУЧМА», який пройде найближчим часом.