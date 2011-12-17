Володимир Проскурін відкидає звинувачення у підробці документів

Заступник голови Харківського відділення Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Володимир ПРОСКУРІН відкидає звинувачення в підробці документів про статус чорнобильця.

Як повідомив кореспондента УНІАН телефоном сам В.ПРОСКУРІН, він має оригінали документів, які були йому видані в момент перебування в Чорнобильській зоні й які підтверджують його статус.

В.ПРОСКУРІН підкреслив, що ці документи, в тому числі й з мокрою печаткою, він зберігає «в надійному місці» та не збирається їх нікому віддавати.

Крім цього, за словами В.ПРОСКУРІНА, в нього також є архівна довідка, видана Київським облуправлінням міліції, яка засвідчує наявність в архіві оригіналів усіх документів, що підтверджують його перебування в Чорнобилі.

«В органах міліції кожен день перебування особового складу фіксувався в журналах, фіксувався у відповідних наказах. Усі ці накази збереглися в оригіналах. Я підозрював, що проти мене будуть застосовані репресивні методи, тому кілька тижнів тому звернувся письмово до народного депутата ВОЛИНЦЯ з проханням витребувати ці документи, що він і зробив», - сказав В.ПРОСКУРІН.

За його словами, народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ учора особисто привіз цю довідку до Харкова.

«Ніяких сумнівів щодо мене немає. Ніяких інших документів бути не може», - наголосив чорнобилець.

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 грудня працівники міліції затримали В.ПРОСКУРІНА, коли він виходив зі своєї квартири, і доправили до слідчого в Головне управління МВС України в Харківській області. За офіційною інформацією прес-служби обласної міліції, В.ПРОСКУРІНА допитували в рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування пенсій чорнобильцям.

Також учора, 16 грудня, народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» М.ВОЛИНЕЦЬ заявив, що міліція затримала члена громадської організації інвалідів чорнобильської катастрофи «Чорнобильський Спас» Петра ПРОКОПЕНКА.

За словами М.ВОЛИНЦЯ, спочатку П.ПРОКОПЕНКА не пустили на звітно-виборчу конференцію «Союзу Чорнобиль України», на якій частина делегатів хотіла добитися усунення голови Ю.АНДРЄЄВА, який, за їх словами, «зрадив інтереси чорнобильців».

Сьогодні допит двох харківських чорнобильців продовжився. Близько 14.00 П.ПРОКОПЕНКА та В.ПРОСКУРІНА було госпіталізовано з гіпертонічним кризом.