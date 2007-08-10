ЦВК знову впадає в кому?

Центральна виборча комісія не затвердила порядок денний сьогоднішнього засідання, і воно не може бути розпочато.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання проголосували 7 членів ЦВК з 14 присутніх.

В порядку денному четвертим та п’ятим питанням значиться реєстрація кандидатів та відмова у реєстрації кандидатів в народні депутати від БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 серпня, ЦВК не змогла прийняти рішення і перенесла розгляд цих питань.

Сьогодні останній день, коли ЦВК має прийняти рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку БЮТ.

Згідно з вимогами закону, ЦВК має зареєструвати або відмовити у реєстрації партії чи блоку протягом 3-х днів з дня подачі відповідних документів.

Як відомо, БЮТ передав до ЦВК списки кандидатів у народні депутати 7 серпня.