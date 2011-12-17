Томенко: влада підкидає нам війну за пам'ятники

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що наразі дуже важливо зупинити протистояння і конфлікти всередині українського суспільства.

На цьому він наголосив перебуваючи на Черкащині під час відвідання Великоканівецької середньої школи, в якій за підтримки його Фонду «Рідна країна» були здійснені ремонтні роботи, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Сьогодні як ніколи важливо зупинити спровоковані чи організовані владою протистояння і конфлікти всередині українського середовища», - сказав він.

На думку М.ТОМЕНКА, зацікавленість у таких конфліктах пояснюється просто: «Єдиний шанс залишитися при владі нинішній політичній команді, а тим більше забезпечити собі перебування при владі на другий термін – це максимально роздробити і посварити українські політичні сили, підкинувши їм війну за українську історію».

Віце-спікер підкреслив, що влада зацікавлена в тому, щоб головним змістом діяльності чи правих, чи лівих політичних партій було облаштування пам’ятників їхнім політичним героям. Натомість, на його переконання, сьогодні треба діяти інакше.

«Перефразовуючи Ліну Костенко, треба за сучасне гасло взяти слова, що лінію оборони України мусять тримати живі, а українські класики та герої повинні надихати і спонукати до сьогоднішньої боротьби», - переконаний М.ТОМЕНКО.

Водночас він зазначив, що, «оскільки сьогодні влада фактично відмовилися від проведення української гуманітарної політики, цю політику мусить формувати та застерігати громадськість.

«Отож, якщо ми бодай визначимо спільні пріоритети, які мусимо реалізовувати, то влада зі своїми антиукраїнськими проектами приречена», - наголосив віце-спікер.