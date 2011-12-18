В СПУ пропонують вилучити з числа пільговиків усіх, хто туди «примазався»

На з’їзді Соціалістичної партії України прийнято маніфест «До суспільства соціальної справедливості».

Як передає кореспондент УНІАН, в маніфесті зазначається, що «Україна - в небезпеці!». В ньому сказано, що «у кадровій політиці утвердилося кумівство і терор чиновників, до людей вони ставляться як до бидла». У маніфесті наголошується, що «перетворення землі на товар призведе до втрати села як колиски української нації і державності».

«Майже половина працездатного населення залишиться без роботи, поповнить армію трудових іммігрантів, інша частина виродиться і зіп’ється», - зазначається в документі.

В ньому також сказано, що землю у власників паїв може купувати лише держава і передавати її в оренду користувачам. «Це єдино справедливий варіант», - наголошують автори маніфесту і закликають «змінити владу в Україні, зробивши її по-справжньому народною».

В маніфесті підкреслюється, що керівництво місцевих органів правопорядку та судів повинні обиратися населенням. Також пропонується ввести прогресивний податок на великі доходи, оподатковувати багатство та ввести державний контроль за діяльністю великих компаній.

Окрім того, у маніфесті пропонується зробити ревізію всіх пільг, «вилучити з числа пільговиків усіх, хто туди «примазався», найперше з представників влади».

Також пропонується встановити співвідношення мінімальних і максимальних пенсій як один до семи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відбувся об’єднавчий з’їзд лівоцентристських партій на базі СПУ.

Саме на ньому був ухвалений даний маніфест.