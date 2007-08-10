Донецька НСНУ розмістила на свої гроші біг-борди Ющенка

Донецька обласна організація партії "Народний Союз Наша Україна" розмістила у області 165 агітаційних біг-бордів на 250 тис. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку повідомив голова облорганізації НСНУ Антон КЛИМЕНКО.

За його словами, кошти, сплачені за розміщення біг-бордів, є пожертвуваннями його однопартійців. "Значна частина цих коштів пожертвувана мною, моїми колегами, друзями, рядовими партійцями. Це суми, починаючи від однієї гривні і закінчуючи сотнями. Ніяких порушень тут немає", - сказав А.КЛИМЕНКО.

Він також підтвердив, що облорганізацією НСНУ розміщені і 60 біг-бордів з соціальними ініціативами Президента України Віктора ЮЩЕНКО. При цьому А.КЛИМЕНКО акцентував, що Секретаріат Президента до розміщення цих біг-бордів не має ніякого відношення.

"Секретаріат Президента до розміщення соціальної реклами Віктора ЮЩЕНКА не має ніякого відношення. Це була ініціатива обласної партійної організації", - сказав А.КЛИМЕНКО і зазначив, що "готовий надати всі документи".

"Я готовий надати всі документи про те, що саме обласна партійна організація сплатила розміщення реклами соціальних ініціатив Президента. Тут немає ніякого підводного каміння. Все чесно, чисто, прозоро. Без яких-небудь там нахилів когось на щось: живі гроші, чесна проплата", - підкреслив А.КЛИМЕНКО.