Перерву у засіданні ЦВК подовжено

Перерву у засіданні Центральної виборчої комісії подовжено до 20.30. Про це журналістам повідомила співробітниця прес-служби ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, до 20.30 триватиме перерва у нараді членів ЦВК, після чого вони поновлять нараду у закритому режимі.

Коли саме члени ЦВК вийдуть на своє засідання у відкритому режимі, поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні члени ЦВК відмовились затвердити порядок денний засідання. “За” це рішення проголосували 7 членів ЦВК при необхідних 8. Після цього голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ оголосив перерву у засіданні ЦВК на 30 хвилин.

У порядку денному четвертим та п’ятим питанням значиться реєстрація кандидатів та відмова у реєстрації кандидатів в народні депутати від БЮТ.

Вчора, 9 серпня, ЦВК не змогла прийняти рішення і перенесла розгляд цих питань.

Сьогодні останній день, коли ЦВК має прийняти рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку БЮТ.