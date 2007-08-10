Міжпартійний з’їзд Виборчого блоку НДП, ДемПУ і РХП

12 серпня о 12-00 - Відбудеться міжпартійний з’їзд Виборчого блоку, до складу якого входять: Народно-демократична партія (лідер - Людмила Супрун), Демократична партія України (лідер - Сергій Казаченко), Республіканська Християнська партія (лідер – Микола Поровський) (Конгрес-хол Президент-готелю Київський, вул. Госпітальна,12); 15-00 (орієнтовно) – прес-конференція (там же). Потрібна акредитація. Телефон: 522-92-26.

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