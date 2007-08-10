Міжпартійний з’їзд Виборчого блоку НДП, ДемПУ і РХП

21:21, 10 серпня 2007
Політика
643

12 серпня о 12-00 - Відбудеться  міжпартійний з’їзд Виборчого блоку, до складу якого входять: Народно-демократична партія (лідер - Людмила Супрун), Демократична партія України (лідер - Сергій Казаченко), Республіканська Християнська партія (лідер – Микола Поровський) (Конгрес-хол Президент-готелю Київський,  вул. Госпітальна,12); 15-00 (орієнтовно) – прес-конференція (там же).

Потрібна акредитація. Телефон: 522-92-26.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter