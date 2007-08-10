Члени ЦВК від коаліції блокують прийняття документів від Блоку Тимошенко

Члени Центральної виборчої комісії від коаліції пропонують БЮТ надати до 24.00 виправлені документи для реєстрації і тоді готові сьогодні їх розглянути.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСКИЙ сказав, що зараз представники БЮТ звинувачують ЦВК у відмові реєструвати їх список. Він нагадав, що БЮТ наполягає на тому, щоб всі подані ними документи в порядку, тому ЦВК зобов’язана їх зареєструвати.

“Я хочу спростувати такі заяви”, - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що подані БЮТ документи не відповідають закону, і таким чином, унеможливлюють реєстрацію. Зараз, за його словами, єдине рішення, яке може прийняти ЦВК, це відмовити у реєстрації всім кандидатам від БЮТ.

Він зазначив, що ЦВК в жодному разі не хоче ставати об’єктом безпідставної критики, тому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ закликає представників БЮТ до кінця доби надати виправлені документи. У такому разі, за його словами, ЦВК буде готова їх розглянути і до 24.00 прийняти рішення про реєстрацію усіх кандидатів від БЮТ.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ нагадав, що зараз проблема полягає в тому, що не зазначено адреси місця проживання жодного кандидата з виборчого списку БЮТ.

“Проблема не в ЦВК. Ми не можемо до різних суб’єктів використовувати різні підходи”, - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, якщо ситуація не зміниться до кінця доби і ЦВК не ухвалить жодного рішення, то з’явиться привід до оскарження бездіяльності комісії.

При цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ не виключив, що, наприклад, Печерський райсуд Києва ухвалить рішення на користь БЮТ, і тоді комісія буде зобов’язана через певний час знову розглянути це питання.

У свою чергу член ЦВК Тетяна ЛУКАШ зазначила, що буквально перед початком сьогоднішнього засідання ЦВК близько 16.00 до комісії надійшли документи від БЮТ, які мали назву “Відомості” і містили адреси місць проживання усіх кандидатів від блоку. На думку Т.ЛУКАШ таким чином БЮТ визнав, що раніше подані документи не містили всієї необхідної відповідно до закону інформації. Тоді невідомо, чому БЮТ і досі відмовляється надати виправлені документи та представити їх ЦВК у тому вигляді, в якому вимагає закон. Зокрема, у вигляді додатку до виборчого списку, сказала член Центрвиборчкому.

Наразі триває закрита нарад членів ЦВК, нечисленні журналісти очікують її закінчення та початку офіційного засідання ЦВК у залі засідань.