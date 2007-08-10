ЦВК продовжила засідання

Центральна виборча комісія продовжила своє засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення порядку денного засідання проголосували 13 з 14 членів ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень члени ЦВК відмовились затвердити порядок денний засідання. За це рішення проголосували 7 членів ЦВК при необхідних 8. Після цього голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ оголосив перерву у засіданні ЦВК на 30 хвилин. Потім цю перерву було продовжено до 20.30, однак засідання відновили лише близько 22.30.

У порядку денному четвертим та п’ятим питанням значиться реєстрація кандидатів та відмова у реєстрації кандидатів в народні депутати від БЮТ.

9 серпня ЦВК не змогла прийняти рішення і перенесла розгляд цих питань.

Сьогодні останній день, коли ЦВК має прийняти рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку БЮТ.