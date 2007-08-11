ЦВК відмовилась зареєструвати кандидатів від БЮТ

Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати кандидатів у народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект постанови про реєстрацію кандидатів за списком БЮТ проголосували лише 7 членів ЦВК при необхідних 8 голосах. 7 членів Комісії утримались.

До цього члени ЦВК також не підтримали проект постанови про відмову у реєстрації трьох кандидатів від БЮТ у зв’язку з неналежним оформленням необхідних документів. Зокрема, у них не була вказана партійність та не було даних про судимість чи несудимість.

Члени ЦВК від коаліції під час обговорення цього питання наполягали на тому, що насправді відмовити треба у реєстрації всім 450 кандидатам від БЮТ, оскільки вони не вказали в документах свої адреси.

Проект постанови про відмову зареєструвати трьох кандидатів був поставлений на голосування 10 серпня о 23.55 – тобто за 5 хвилин до закінчення триденного терміну, відведеного законом для ЦВК на реєстрацію кандидатів від БЮТ.